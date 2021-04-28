Узбекистан намерен расширить сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Ташкент, 28 апреля. Глава минобороны Узбекистана Баходир Курбанов заявил о заинтересованности в расширении сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности.

Представитель зарубежного оборонного ведомства в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу отметил, что государство намерено укрепить двусторонние связи с Россией.

«Мы заинтересованы в дальнейшем углублении двусторонних и многосторонних связей с Россией в плане наполнения нашего стратегического партнерства и отношений союзничества конкретным практическим содержанием. Наряду с этим хотелось бы подчеркнуть, что Узбекистан также заинтересован в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией в области обороны и обеспечения региональной безопасности», — сказал Курбанов.

По мнению главы минобороны Узбекистана, отношения с Москвой вышли на новый уровень стратегического сотрудничества, и Россия для государства является крупнейшим инвестиционным партнером.

Сергей Шойгу заявил о создании программы военного взаимодействия РФ и Узбекистана. Он отметил необходимость поддерживать достигнутый темп взаимодействия между странами и развивать его.