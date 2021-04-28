Гольдштейн высказался о возможном присоединении ЕАО к Хабаровскому краю

Биробиджан, 28 апреля. Решение о присоединении Еврейской автономной области (ЕАО) могут принимать только местные жители. Об этом заявил губернатор региона Ростислав Гольдштейн.

Глава региона отреагировал на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Политик высказался о возможности присоединения ЕАО к Хабаровскому краю. Гольдштейн ответил, что только местные жители могут ставить вопросы объединения или необъединения.

«И решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Гольдштейн подчеркнул, что зампредседателя Правительства РФ, полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев занимается проблемами ЕАО в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. ВЭФ состоится со 2 по 4 сентября.