Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в Индии

Нью-Дели, 28 апреля. Землетрясение магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера произошло в районе штата Ассам, передают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков расположился на глубине 20 километров в 107 километрах к северо-востоку от крупнейшего в индийском штате города Гувахати. Информации о погибших, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане, сообщал сайт 360tv.ru. Очаг подземных толчков находился в 10 километрах под землей.