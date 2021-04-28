Директора компании в Якутске задержали за долги по зарплате

Якутск, 28 апреля. Главу акционерного общества «Сахапроект» Аркадия Габышева задержали. Он в течение года не выплачивал зарплату работникам и задолжал более 1 миллиона рублей.

Правоохранители в ходе предварительного расследования установили, что Габышев не выплатил жалование восьми работникам, хотя на расчетных счетах имелись наличные средства. Фигурант признал вину и принял обязательство погасить задолженность.

В отношении его избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он так ничего и не сделал для того, чтобы рассчитаться с сотрудниками, а следователи установили, что он активно уклоняется от выполнения своих обязательств. На его автомобиль Lexus GX 460, счета компании и другие подчиненные ему организации наложен арест.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении главного врача городской больницы Читы №2 Александра Егорова, сообщал ФАН. Ущерб медучреждению составил более 820 тысяч рублей.