Новак озвучил прогноз стоимости нефти до конца 2021 года

Москва, 28 апреля. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак рассказал об ожидаемой ситуации на нефтяном рынке в 2021 году.

По мнению вице-премьера, стоимость черного золота сегодня «более-менее» стабильна. Прогноз дальнейшей ситуации на рынке Новак озвучил в эфире телеканала «Россия-24».

«Цены на рынке <...> колеблются в районе 62–66 долларов за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация и будет до конца года», — цитирует чиновника ТАСС.

Россия продолжит отслеживать текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке, добавил он. Это способствует, по словам Новака, обеспечению баланса спроса и предложения.

Аналитики ранее перечислили факторы роста цен на черное золото. Влияющие на рынок позитивные новости приходят из КНР и Франции, пишет Федеральное агентство новостей.

Тем временем США, несмотря на ухудшение отношений с Москвой, увеличивают импорт сырья из России, побив исторический максимум десятилетней давности. Эта страна начинает превращаться для РФ из мелкого в среднего клиента с дальнейшей перспективой роста, пишет INFOX.