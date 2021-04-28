В Пентагоне заявили о необходимости обеспечить деэскалацию после инцидента с кораблями КСИР

Вашингтон, 28 апреля. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в США стараются избегать просчетов при встрече с иранскими кораблями.

Представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов при этом отмечает, что государственные ВМС Ирана, не зависящие от Корпуса стражей исламской революции (КСИР), не вызывают проблем. Речь в данном случае идет именно о малых катерах КСИР.

«Говоря в целом, мы, конечно, хотим деэскалации напряженности, не хотим видеть просчеты в небезопасной и непрофессиональной деятельности Корпуса стражей исламской революции», — говорится в заявлении Джона Кирби для прессы.

После брифинга в командовании ВМС США рассказали об инциденте в Персидском заливе, который произошел 26 апреля. Американские военные корабли сделали несколько предупредительных выстрелов после того, как зафиксировали приближение ВМС КСИР. После этого иранские корабли отошли на безопасное расстояние.

С учетом напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, страны ведут переговоры о возвращении к ядерной сделке. По словам замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи, США придется снять санкции примерно с 1,5 тыс. человек и иранских компаний, чтобы вернуться к ней.