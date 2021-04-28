Аналитик Бреммер назвал успешными первые 100 дней президентства Байдена

Вашингтон, 28 апреля. Первые 100 дней президентства главы США Джо Байдена являются вполне успешными, если смотреть на его достижения в области внутренней политики.

Об этом рассказал американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер, пишет ТАСС. По его словам, действующая администрация страны ставит во главе внутреннюю политику, а отношения с Российской Федерацией для США не являются приоритетом.

«Самой важной для Байдена является внутренняя политика, к ней прикована подавляющая часть его внимания», — подчеркнул эксперт.

Бреммер отметил, что «в этом плане первые 100 дней» деятельности лидера Соединенных Штатов «являются успешными».

Ранее Джо Байден заявил, что число случаев заболевания коронавирусом в стране снизилось. США якобы добились «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией.