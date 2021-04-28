Шойгу заявил о создании программы военного взаимодействия РФ и Узбекистана

Бухара, 28 апреля. Сотрудничество Москвы и Ташкента направлено на укрепление ВС Узбекистана, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Основными приоритетами оборонного взаимодействия двух стран является проведение двусторонних мероприятий по обеспечению военной безопасности. Другими важными задачами является укрепление войск республики и подготовка военных кадров. Шойгу сообщил об этом на переговорах с главой МО Узбекистана Баходиром Курбановым.

«Необходимо поддерживать достигнутый темп взаимодействия и развивать его», — уточнил Шойгу.

Для достижения поставленных целей была разработана программа стратегического партнерства двух государств в оборонной сфере на 2021-2025 годы. Министр обороны России подчеркнул, что Узбекистан является стратегическим партнером РФ в Центрально-Азиатском регионе. Обе страны успешно взаимодействуют по ряду направлений, напомнил он.

Шойгу ранее провел встречу с главами военных ведомств ОДКБ в Таджикистане. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничества.