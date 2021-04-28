Сухогруз «Таймыр» горит в аэропорту Архангельска

Архангельск, 28 апреля. Пожар вспыхнул на сухогрузе «Таймыр», задымление произошло во втором трюме судна, пришвартованного к причалу порта Экономия.

Инцидент произошел в Архангельске. По предварительной информации, из окна трюма валит густой черный дым. Причиной возгорания, предположительно, стало горение упаковки тары. Площадь пожара в настоящий момент достигает 10 квадратных метров.

Спасатели уже занимаются ликвидацией последствий ЧП. На месте работают 33 человека из личного состава МЧС, а также девять единиц спецтехники. Система пожаротушения судна, как выяснилось, работает исправно.

Рыболовецкое судно «Витим» загорелось в Приморском крае, сообщало Федеральное агентство новостей. Всех 30 человек, находившихся на борту корабля, удалось успешно эвакуировать на спасательный плот «Алчан».