Лавров сообщил о существовании в России базы для аналога SWIFT

Москва, 28 апреля. База для создания аналога платежной системы SWIFT существует в России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

По его словам, Центробанк и Правительство РФ должны сделать все, чтобы эта база стала надежной и гарантирующей полную независимость и защиту от ущерба, который кто-то может постараться дополнительно нанести, передает РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что вооруженного конфликта с Украиной в Донбассе возможно и нужно избежать. Россия продолжает оставаться приверженцем мирного урегулирования ситуации в регионе, отметил он. Также глава МИД РФ рассказал, что Москва скоро представит список недружественных стран, передает НСН.