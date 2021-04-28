Психолог Марианна Абравитова разоблачила и пристыдила рыжего из «Иванушек»

Женщинам необходимо больше ценить свою личность и не стелиться перед мужчинами. С таким призывом к читательницам ФАН обратилась психолог Марианна Абравитова. К этому ее подтолкнула ситуация из жизни ее подруги — продюсера Олеси Сазыкиной.

По словам собеседницы, это старая история. Однако только недавно психолог смогла убедиться в подлинности слухов.

«В свое время она (Сазыкина. — Прим. ФАН) работала с группой «Иванушки International». У нее были отношения с Андреем Григорьевым-Аполлоновым, хотя тогда он был женат. Он всегда отнекивался, утверждал, что никогда ничего не имел с Олесей. На самом же деле это не так. Близкие люди все это знают. Так вот, эти отношения продолжаются до сих пор», — сообщила Абравитова.

Абравитова рассказала о том, что в конце марта этого года она оказалась с Сазыкиной на юбилее одного банкира в ресторане «Парус» в Сочи. Тогда общение двух подруг возобновилось.

«В один из вечеров я пришла поужинать в этот же ресторан. Тогда и увидела, что Олеся и Андрей сидят в уголке и целуются. Причем мне как психологу было четко видно, что эти люди знакомы давно. Они разговаривали взахлеб и вели себя как люди, которых давно связывают интимные отношения», — поведала собеседница ФАН.

vk.com / Марианна Абравитова

Она укоризненно высказалась в адрес артиста за подобное отношение к влюбленной в него женщине.

«Когда у него плохие времена — он прибегает к ней поплакаться в жилетку. Когда у него все приходит в порядок — он снова открещивается от нее. Я хочу донести свою основную мысль: женщины, одумайтесь, не нужно подстилаться под мужчину как половичок!» — подытожила психолог.

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