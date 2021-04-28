Шойгу предложил утвердить новую программу стратегического партнерства с Узбекистаном

Ташкент, 28 апреля. Оборонные ведомства России и Узбекистана разработали программу стратегического партнерства стран в военной сфере на 2021-2025 годы, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, реализация намеченных планов позволит придать взаимодействию более системный характер и вывести его на уровень, соответствующий духу особых отношений между странами, об этом Шойгу заявил в ходе переговоров с узбекским коллегой Баходиром Курбановым в Бухаре.

В ходе встречи глава Минобороны РФ предложил утвердить подготовленную программу стратегического партнерства стран. Он также пригласил коллег из Узбекистана на Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум «Армия» и Армейские международные игры.

Отмечается, что все эти мероприятия проходят фактически в одно время, и сделано это специально, чтобы те, кто принимает военную технику, приобретает, эксплуатирует, могли посмотреть ее в действии на полигонах.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан из Республики Таджикистан, где 27 апреля принял участие в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ.