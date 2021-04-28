Доллар укрепился к рублю на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 28 апреля. Биржевой курс доллара на старте сессии Московской биржи в среду вырос относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

Американская валюта с расчетами «завтра» прибавила 2,5 копейки — до 74,92 рубля за доллар. Тем временем курс европейской валюты снизился на 2,5 копейки — до 90,55 рубля за денежную единицу.

Положение российской валюты может укрепиться не только в текущем году, а и в среднесрочной перспективе, сообщили в Минэкономразвития РФ. Из макропрогноза ведомства следует, что в течение года курс доллара будет держаться на уровне 73,3 рубля, через год снизится до 71,8 рубля, а в 2023 году составит 72,6 рубля за денежную единицу.