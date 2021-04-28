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Киев обвинил 260 иностранцев в участии в конфликте в Донбассе

Весь мир
Киев обвинил 260 иностранцев в участии в конфликте в Донбассе
facebook.com/pressjfo.news  /  Операция объединенных сил

Киев, 28 апреля. На Украине завели уголовные дела против 260 иностранных граждан, которых Киев заподозрил в участии в вооруженном конфликте в Донбассе.

Дела были открыты под руководством офиса генерального прокурора Украины. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«В целом на сегодняшний день из 32 стран нами установлено 260 граждан, которые воевали на востоке Украины», — сообщил Мамедов.

По данным прокуратуры, весомая часть подозреваемых иностранцев могут быть причастны к так называемым преступлениям против человечности, так как самостоятельно принимали участие в боевых действиях. 

Напомним, жители некоторых регионов Донбасса в 2014 году отказались признать государственный переворот, который произошел на Украине, объявив о своей независимости от Киева. В ответ власти Украины объявили силовую операцию против жителей юго-востока.

Для урегулирования конфликта стороны подписали Минские соглашения, гарантами которых выступила «нормандская четверка» — Россия, Франция, Германия и Украина. Ранее сообщалось о продолжающихся попытках Франции и Германии возобновить переговоры в «нормандском формате».

 

донбасс украина
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