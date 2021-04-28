Украинские нацисты пройдут по Киеву маршем в честь дивизии СС «Галичина»

Марш в честь 78-летия создания львовской дивизии «Галичина» состоится в Киеве в среду, 28 апреля, вечером. Все местные ультраправые организации собирают сторонников, чтобы прошагать по центру столицы в пику будущим празднованиям Дня Победы, а тысячи киевлян будут вынуждены наблюдать эту картину. Корреспондент ФАН собрал информацию о предстоящем событии.

Акция неонацистов, представленная как «Марш вышиванок», назначена у одной из центральных станций метро «Арсенальная» на шесть часов вечера. Собравшись на Арсенальной площади, правые радикалы со своими знаменами и лозунгами прошагают мимо Верховной рады, кабмина Украины и офиса президента на майдане Незалежности.

Помимо властей, их дикое шествие будут наблюдать тысячи жителей Киева — ведь оно специально назначено на время, когда горожане (на кого не распространился локдаун) будут возвращаться с работы домой.

Местные эксперты назвали это мероприятие прецедентным для Киева. Ранее эпицентром обожания украинской дивизии СС «Галичина» был Львов, столица Западной Украины. Теперь же радикалы намерены переместить эту традицию в Киев — как раз в преддверии празднования в городе 76-й годовщины Великой Победы. Кстати, некоторые объясняют желание неонацистов провести нетрадиционный для себя марш 28 апреля сменой тактики. Ранее они пытались нападать в Киеве на праздничные шествия 9 Мая, но неизменно натыкались на ругань и крепкие кулаки киевлян. Проводя же собственный марш, радикалы рискуют здоровьем гораздо меньше.

Первой о проведении акции объявила малоизвестная киевская группировка «Голосеевская краивка». Ранее она занималась организацией фестивалей национал-патриотов в Голосеевском парке при финансовой поддержке мэрии Киева. Почин поддержали ультраправые из группировки С14, ее лидер Евгений Карась даже разместил в соцсетях видео расклейки листовок с призывом прийти на марш. Присоединился и «Правый сектор»1 (запрещен в РФ), объединяющий несколько тысяч радикалов. Другие националистические движения могут присоединиться к «Маршу вышиванок» в последний момент.

wikipedia.org / Sanisław Potocki / Sanok / public domain

По мнению местных СМИ, если акцию поддержат все националистические движения, то численность ее участников может составить от 1000 до 1500 человек. Если же такие силы, как «Свобода», «Национальный корпус» и «Рух отпору капитуляции», останутся в стороне, то все ограничится парой-тройкой сотен участников. Например, в партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Евросолидарность» уже не поддержали почин мелких нацистских группировок.

Один из идеологов украинского нацизма, «историк» и депутат от ЕС Владимир Вятрович заявил СМИ:

«Такие исторические вопросы не оцениваются категориями «хорошо» и «плохо». Такие марши, по сути, не нужны. Участники дивизии СС «Галичина» были жертвами Второй мировой войны. Это украинцы, которые были вынуждены воевать за чужие немецкие интересы против других украинцев в Красной армии. Я не готов поддерживать марши в честь «Галичины».

Украинские соцсети во вторник активно обсуждали тему «Марша вышиванок».

«Создавалась эта дивизия на Западной Украине, в это время Киев находился под оккупацией. Нацисты и их местные пособники вели расстрелы мирного населения. И вот теперь пройдет марш в честь нацистской дивизии — в городе, где был Бабий Яр (место массового расстрела евреев во время немецкой оккупации. — Прим. ФАН)! Местная и центральная власти вряд ли будут препятствовать. Даже на явное нарушение локдауна ни один чиновник наверняка не обратит внимания», — заявил одесский публицист Юрий Ткачев.

А депутат Рады Максим Бужанский напомнил, что в дни создания дивизии предки большинства украинцев погибали в боях с фашистами.

«Наши предки готовились умирать на поле боя, чтобы изгнать врага с Украины, «ни шагу назад». Кто ж из них знал, что часть потомков, пусть и ничтожно малая, вдруг влюбится в эсэсовцев? Их теперь можно «поздравить», оживили «скелеты Рейха», молодцы!» — с горечью написал он.

wikipedia.org / Public Domain

Напомним, дивизия «Галичина» была создана в 1943 году как часть СС — преступной организации германского Рейха, запрещенной в том числе и по украинским законам. История дивизии была бесславной — служившие в ней коллаборационисты воевали в основном с мирным населением, держа его в страхе и расстреливая людей десятками. Но в первом же серьезном бою с Красной армией, случившемся 22 июля 1944 года близ городка Броды, дивизия «Галичина» была разгромлена вместе с частями 4-й танковой армии вермахта.

Для ведения оборонительных боев с наступающей Красной армией фашистское командование доверило «Галичине» удерживать участок шириной в 30 км на второй линии обороны. Генералы вермахта надеялись, что советские войска смогут прорвать линию обороны лишь в одном месте. В итоге прорыв состоялся по двум направлениям: в районе дороги Тернополь — Львов и к северо-западу от Бродов. Дивизия «Галичина» под Бродами была сначала взята в «клещи», а затем полностью окружена и уничтожена.

После позора под Бродами, где украинские коллаборационисты не смогли оказать сопротивления Красной армии, остатки дивизии «Галичина» фашисты пополнили другими недобитыми карателями и снова превратили ее в группировку полицаев. Репутация у «Галичины» оказалась такой черной, что Киевский суд в 2020 году признал ее символику нацистской и запретил Институту нацпамяти рассказывать украинцам, какие «доблестные воины» в этой дивизии состояли.

Впрочем, после прямых угроз нацистов судьи отменили запрет на основании апелляции. Сегодняшний «Марш вышиванок» еще раз продемонстрирует украинцам и всему миру, как режим Владимира Зеленского выполняет «обещание» положить конец популяризации национализма на Украине, которое он, еще будучи кандидатом в президенты, давал в ходе предвыборной кампании весной 2019 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.