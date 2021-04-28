Солистка группы Artik & Asti Дзюба объяснила свое нежелание брать фамилию мужа

Москва, 28 апреля. Популярная певица Анна Дзюба — солистка Artik & Asti — после замужества решила оставить свою девичью фамилию. Она публично объяснила, почему отказалась от фамилии супруга.

Звезда вышла замуж в прошлом году. Певицу не смутила большая разница в возрасте с возлюбленным, поскольку всегда хотела зрелого спутника. Она призналась, что счастлива в браке.

Артистка уже привыкла к семейной жизни, готовит блюда любимому супругу. Но вот в бумажную волокиту втягиваться не решилась.

«Если менять фамилию, то надо переделывать все документы! Мы сошлись на том, что для нас это не принципиально. А еще у нас в семье одни девочки, и я прямо умоляла мужа, мол, мне нужно остаться при своей фамилии, которая досталась от папы, как память», — сказала 30-летняя знаменитость в эфире «Русского радио».

Дзюба добавила, что если у них родятся дети, то наследники получат фамилию отца.

В конце прошлого года певица вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Мужчина старше артистки на десять лет, у него есть дочь от предыдущих отношений.