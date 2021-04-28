Аналитик Паршиков рассказал о ситуации на рынке элитной недвижимости в России

С 2021 года доля новых игроков повысится, но незначительно, ведь доминирующее положение на рынке недвижимости занимают именно компании, имеющие опыт. Об этом в комментарии ФАН рассказал аналитик Юрий Паршиков.

— Какова доля премиального жилья, находящегося в управлении независимых компаний?

— Если брать в учет новых игроков (family office, частные агентуры), внедренных в рынок премиального жилья, их доля составляет около 30%. Это — статистика за прошедший 2020 год. Если же перевести в финансовый эквивалент, это равняется примерно от 50 до 53 миллиардов рублей по исчислению дивидендов за реализованную элитную недвижимость в Москве за первую четверть года.

С 2021 года доля игроков, скорее всего, повысится, но незначительно, ведь доминирующее положение на рынке недвижимости занимают именно компании, имеющие опыт и выработавшие иммунитет к тем или иным ситуациям на экономической арене. Сюда можно причислить эпидемию, которая привнесла свои коррективы в сценарий рынка, поэтому риск капитала на фоне экономических трансформаций со стороны новичков минимально надежен.

— Какова стоимость обслуживания элитного жилья?

— В этом вопросе нужно исходить из специфики жилья. Как правило, любая недвижимость предполагает инженерную систему, прилегающую территорию и жилой комплекс в целом, и это все необходимо обслуживать. Чем сложнее инженерная система, масштабнее прилегающая территория, тем дороже будет обходиться их обслуживание. Также важно учесть строительные материалы, примененные при строительстве, отделке, их эксклюзивный товарный знак и стоимость. За обслуживание такого вида недвижимости управляющая компания учтет все эти нюансы и сформирует соответствующую цену. Значимый эквивалент стоимости обслуживания премиального жилья отводится на оплату рабочего персонала управляющей компании. Оплата же консьерж-услуг подразумевает от 4% до 10% от общей суммы обслуживания и коммуналки, клининг-услуг (контроль за чистотой лестничных площадок, холлов). Кстати, перечень услуг с каждым годом только расширяется, особенно с появлением всевозможных мобильных приложений, что помогает увеличить количество продаж этих самых допуслуг.

Насчет конкретной стоимости обслуживания. Точной суммы не существует, однако она варьируется в диапазоне от 10 до 30 и даже 70 тысяч рублей в месяц в зависимости от масштаба территории и самого жилья.

Из личного архива Юрия Паршикова /

— Какие требования к таким компаниям?

— В первую очередь нужна лицензия на осуществление этой деятельности. Получить разрешение можно быстро. Однако в учет берется и регион деятельности. Например, обслуживание района МКАД. Здесь вполне вероятны более ужесточенные требования при оформлении разрешения, что подразумевает некий конкурс на более качественную компанию.

Со списком необходимых документов можно ознакомиться в Федеральном законе о лицензировании управляющих компаний (№255 от 21 июля 2014 года).

Выбор управляющей компании может быть со стороны владельцев недвижимости, ведь зачастую компании-застройщики предлагают свой вариант управляющих компаний, которые, как правило, имеют друг с другом подкрепленную договоренность, юридическом языком — аффилированность. На мой взгляд, это гораздо лучше, нежели выбирать компании со стороны, ведь аффилированные с застройщиком компании наиболее ознакомлены с характеристиками жилья. Посторонние фирмы могут не дать желаемого результата. Именно от застройщиков нередко зависит выбор УК.

Так как все нормы жилищного законодательства распространяются и на элитную недвижимость, никакие особенности де-юре здесь не имеют места быть, поэтому и говорить об особых требованиях не приходится. Перечень услуг должен быть прописан в договоре, а компания обязана предоставить их качественно. Если же этого нет, владельцы могут отказаться от предоставления услуг определенной УК и сделать выбор в пользу другой.

Стоимость элитной недвижимости должна вырасти на 1–3%. В 2019 году был рост на 1%, в 2020 году была стагнация из-за эпидемии, в 2021 снова будет наблюдаться скачок, и он будет только расти. Чтобы урегулировать ситуацию, нужны экономические механизмы для точного прогноза инфляции, чтобы было время создать сценарий для минимизации всевозможных издержек, тогда экономический сектор в целом, как и рынок недвижимости, будет более предсказуем, и ситуацией можно будет управлять, а не зависеть от нее.