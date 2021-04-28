Американские ученые нашли следы радиоактивных осадков в пчелином меде

Ричмонд, 28 апреля. Частицы радиации являются частью состава меда, который производят пчелы на территории США. Об этом заявили специалисты Университета Уильяма и Мэри штата Вирджиния.

К подобному выводу ученые пришли после того, как руководитель исследования, эколог и геохимик Джим Каст попросил своих подопечных привести продукты местного производства с мест, где работники находились во время отпуска. Большая часть предоставленных продуктов имели минимальное количество изотопа, который выбрасывался в атмосферу из-за проведенных примерно 50 лет назад ядерных испытаний. Но мед из Северной Каролины, на удивление, в своем составе нес огромное количество ядерного элемента.

Суммарно проверки подверглись более 120 видов меда с прилавков рынка востока США. Порядка 68 разновидностей содержали в составе радиоактивный след.

Мед также вошел в список продуктов, которые несут опасность для здоровья сезонных аллергиков. Спровоцировать осложнения может и еда, содержащая лактозу.