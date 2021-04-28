Австралийцы приняли исследовательский беспилотник США за лодку с ракушками

Канберра, 28 апреля. «Таинственная» лодка-призрак приплыла к берегам Австралии. Местные жители и полиция даже не думали, что «очень странное» судно — исследовательский беспилотник Saildrone из США.

Такой «призрачный» корабль обнаружили в бухте Варата в штате Виктория. Местная полиция сообщала, что «очень странное» судно было покрыто ракушками.

Позднее стало известно, что прибитая к берегам лодка оказалась исследовательским беспилотником Saildrone. Он был одним из отправленных калифорнийской компанией аппаратов. Организация в 2019 году запустила их в Новой Зеландии для проведения научных исследований в южном полушарии.

Недавно также вертолет-беспилотник NASA впервые взлетел в атмосфере Марса. Аппарат под названием Ingenuity является частью марсохода Perseverance.