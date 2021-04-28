Испытания обновленного Hyundai Creta начались в России

Москва, 28 апреля. Кроссовер Hyundai Creta второго поколения выйдет на российский рынок уже в июне. Корейская компания активно готовится к этому событию и проводит «обкатку» автомобиля на дорогах.

Новая Hyundai Creta сохранит характерный силуэт, но станет отличаться от версий, которые предлагаются в других странах. Российский вариант модели получит фонари с более широкими верхними секциями и рельефные выштамповки сбоку. Не исключено, что изменится и форма пятой двери.

Ранее немецкая компания Mercedes-Benz начала принимать предзаказы в России на модель Maybach S-Class. Цена на автомобиль начинается от 15 230 000 рублей.