Китайский генштаб показал видео уничтожения корабля сверхзвуковой ракетой

Пекин, 28 апреля. Уничтожение «вражеского» корабля-мишени сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой (ПКР) YJ-18 показало командование военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

В ролике продемонстрировано, как ракета попадает в борт корабля, и над его палубой поднимается дым. У ракеты YJ-18А заявлена дальность пуска до 500 км. Она считается “главным калибром” ракетных эсминцев проекта 52D в Китае. Именно с такого судна и была выпущена YJ-18А по кораблю-мишени.

В примечании к ролику отмечается, что после запуска сверхзвуковая ракета, благодаря турбореактивному мотору, летит горизонтально с крейсерской скоростью около 0,8М, а на расстоянии 40 км от мишени включается форсажный режим, позволяющий развить скорость до 2,5-3М.

Ранее военный эксперт из Украины Михаил Самусь оценил мощь российских ракет «Калибр». По его словам, армия РФ может уничтожить потенциального противника, не покидая Ставропольской бухты.