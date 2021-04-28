Врач Хвингия рассказала о последствиях чрезмерного виртуального общения

Москва, 28 апреля. Постоянное виртуальное общение и работа могут негативно сказаться на здоровье человека, заявил нейропсихолог Ирина Хвингия.

Пандемия коронавируса изменила систему работы многих россиян, многие до сих пор трудятся удаленно. Приходится смотреть видеоконференции, из-за которых происходит «перегрузка зрительного анализатора с двух сторон», указала врач.

Из-за этого человек становится более раздражительным, у него падает работоспособность, ему сложнее переключаться с одной задачи на другую, отметила Хвингия. Человек быстро устает от работы, просыпается уставшим, сколько бы часов не спал.

«Это первый признак невроза. У кого-то может быть головокружение, от чрезмерного напряжения может пойти носом кровь», — сказала в интервью радио Sputnik врач, говоря о последствиях чрезмерного виртуального общения.

Нейропсихолог посоветовала при частых и длительных видеоконференциях ограничивать нагрузку на глаза, если есть такая возможность. Она также призвала меньше тратить время на гаджеты.

Главврач станции скорой и неотложной помощи Николай Плавунов ранее рассказал о симптомах для срочного обращения к врачам. Среди таких сигналов — боль в грудной клетке, животе, внезапная потливость.