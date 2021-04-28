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Тренер юниорской сборной РФ прокомментировал досадное поражение от Финляндии

Спорт
Тренер юниорской сборной РФ прокомментировал досадное поражение от Финляндии
twitter.com  /  @Хокейный клуб СКА

Фриско, 28 апреля. Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал поражение от Финляндии (3:4 Б) в матче группового этапа чемпионата мира. Россияне лидировали в счете, но в концовке упустили победу. 

«Сегодняшний матч получился менее эмоциональным, если сравнивать его с прошлым. Все-таки вчера мы очень много эмоций отдали. Сегодня был второй матч за сутки и ребятам немножко этих эмоций не хватило. Однако они молодцы, бились и сражались. Спасибо им. Мы готовились, разбирались соперника, но по ходу игры немного перестроились». — рассказал тренер на пресс-конференции. 

Ранее ФАН подсчитал, сколько будет стоить обучение ребенка хоккею. Самая затратная часть — экипировка.  

финляндия юниорская сборная России по хоккею ючм
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Все новости / Спорт / Тренер юниорской сборной РФ прокомментировал досадное поражение от Финляндии
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