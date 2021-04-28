Тренер юниорской сборной РФ прокомментировал досадное поражение от Финляндии

Фриско, 28 апреля. Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал поражение от Финляндии (3:4 Б) в матче группового этапа чемпионата мира. Россияне лидировали в счете, но в концовке упустили победу.

«Сегодняшний матч получился менее эмоциональным, если сравнивать его с прошлым. Все-таки вчера мы очень много эмоций отдали. Сегодня был второй матч за сутки и ребятам немножко этих эмоций не хватило. Однако они молодцы, бились и сражались. Спасибо им. Мы готовились, разбирались соперника, но по ходу игры немного перестроились». — рассказал тренер на пресс-конференции.