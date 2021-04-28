Ирина Шейк разгневала фанатов прогулкой без штанов по улицам Нью-Йорка

Нью-Йорк, 28 апреля. Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в длинном лонгсливе и высоких ботфортах. Поклонники не оценили слишком смелый наряд модели.

Фотографы застали 35-летнюю Шейк во время прогулки с двухлетней дочерью Леей. На кадрах модель позирует в черной длинной кофте с принтом в виде портрета покойного рэпера DMX и высоких кожаных ботфортах аналогичного цвета. Дополнили образ светлая сумка, аксессуары в виде подвесок, солнцезащитные очки и лицевая маска.

instagram.com / @irinashayk

Фанаты остались недовольны образом модели. Большинство поклонников раскритиковали сапоги и отсутствие штанов на звезде. Некоторые обвинили Шейк в безнравственности из-за кофты с покойным музыкантом.

«Ненавижу унижать девушек в высоких сапогах, но это не сапоги. Это всего лишь пара кожаных штанов, у которых отсутствуют карманы», — написал один из поклонников.

«Этот лонгслив омерзителен. Никакой нравственности», — добавил второй.

Голливудский актер Брэдли Купер ранее спровоцировал слухи о воссоединении с бывшей возлюбленной Ириной Шейк. Звезда опубликовала несколько фотографий, на которых он позирует вместе с моделью.