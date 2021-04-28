Звезду шоу «Холостяк» Кристину Романову обещали облить серной кислотой

Москва, 28 апреля. Участница шоу «Холостяк» Кристина Романова подверглась травле в Сети из-за слитых интимных кадров. По словам девушки, к этому причастен ее бывший возлюбленный.

Отношения с бывшим парнем были у звезды телешоу очень напряженные. Мужчина то признавался в любви, то гнобил ее. Девушка призналась, что опасалась за свою жизнь. Ее экс-спутник даже обещал облить ее кислотой.

«За то время, что мы были вместе, он то говорил — что любит меня, то — что убьет. Он применял насилие, потом просил прощения и извинялся, признавал, что ему нужна психологическая помощь. Как и другие девушки, оставалась с ним после всех принуждений и издевательств надо мной. Была ведома им и подчинялась. Я просила его уйти из моей жизни окончательно. Один день он угрожает облить мое лицо серной кислотой, в другой — просит прощения и умоляет остаться друзьями», — приводит StarHit слова модели.

Романова уверяет, что бывший бойфренд причастен к публикации ее анкеты на сайте эскорт-услуг, где даже указывали расценки за ночь с ней. Она утверждает, что мужчина преследует ее семью. Девушка подавала в суд на экс-возлюбленного и блокировала его во всех соцсетях, но ничего не помогло.

Новым героем «Холостяка» стал известный рэпер Тимати. Он после расставания с Анастасией Решетовой выбирает себе новую спутницу.