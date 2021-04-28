Врач Плавунов призвал россиян отказаться от самолечения на фоне пандемии

Москва, 28 апреля. Самолечение может привести к необратимым последствиям. Во избежание осложнений людям без специального медобразования надо отказаться от назначения себе лекарств и упражнений.

При этом нельзя игнорировать необходимость помнить основные принципы оказания первой медицинской помощи. Внимание на это в интервью РИА Новости обратил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов. При появлении вопросов он призвал граждан обращаться к специалистам врачебно-консультативного поста на скорой помощи.

«Заниматься самолечением не стоит — такое мое мнение. Но знать определенные принципы оказания первой помощи необходимо», — заявил специалист.

Врач в ходе беседы со СМИ высоко оценил роль массового тестирования москвичей на наличие коронавируса в организме. По его словам, кампания позволила столице избежать тотального распространения COVID-19.