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Мутации в геноме SARS-CoV-2 позволяют вирусу бороться с антителами

Наука
Мутации в геноме SARS-CoV-2 позволяют вирусу бороться с антителами
pixabay.com

Москва, 28 апреля. Новые мутации позволяют вирусу SARS-CoV-2 эффективнее бороться с защитными функциями организма человека. Открытие стало возможным за счет изучения крупных структур генома вируса.

Автором научной работы стала группа ученых из России и США под руководством ведущего сотрудника Национального центра биотехнологической информации США Евгения Кунина. В рамках исследования было изучено около 500 тысяч геномов коронавируса, которые были расшифрованы с начала пандемии. Полученные геномы сравнили с первоначальной версией SARS-CoV-2 из Ухани.

В РНК около тысячи образцов вируса было выявлено 150 уникальных вставок разных конфигураций. Две из них, получившие названия ins246DSWG и ins15ATLRI, значительно меняют структуру части оболочки вируса, с которой из крови переболевших связываются антитела. Наличие таких вставок может сделать коронавирус более стойким к иммунитету и антителам.

Ученые из США создали установку, способную убить коронавирус менее чем за секунду. Изобретение представляет собой секцию металлической трубки, через которую пропускается раствор с коронавирусом.

геном мутация коронавирус
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