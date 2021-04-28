Врач Плавунов назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи

Москва, 28 апреля. Боль в грудной клетке, животе, внезапная потливость указывают на то, что нужна срочная помощь медиков. Об этом заявил главврач станции скорой и неотложной помощи Николай Плавунов.

К другим симптомам, при появлении которых требуется помощь врачей, относятся головокружение, перекос уголка рта и нечеткая речь, передает слова медика РИА Новости.

«Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь — все это причина тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать», — отметил Плавунов.

Насторожить человека должно ощущение кома в горле. Это чувство может указывать на перенесенную черепно-мозговую травму, инсульт, нейроинфекцию или заболевание желудочно-кишечного тракта. Чтобы точно определить причину появления, нужно незамедлительно обратиться к врачу.