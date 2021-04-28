Первый этап благоустройства 30-го причала начнется летом во Владивостоке

Владивосток, 28 апреля. Масштабные работы в районе 30-го причала стартуют летом во Владивостоке. Первым этапом начнется благоустройство пешеходной зоны от набережной Цесаревича до морского вокзала.

Предоставить проект реконструкции после майских праздников распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк. Разработчиками плана станут специалисты МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока».

«Прошу тщательно продумать все нюансы благоустройства. Причал должен стать частью единого общественного пространства, удобного для жителей и гостей Владивостока», — отметил Гуменюк.

Также он подчеркнул важность достойного приветствия международной регаты и гостей Восточного экономического форума. Мероприятия состоятся осенью.

В Приморском крае началось голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на следующий год.