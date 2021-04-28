Минобороны опубликовало видео возвращения военных с крымских учений

Москва, 28 апреля. Указанием министра обороны России Сергея Шойгу подразделения, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщили в Минобороны.

Так, псковские десантники перебрасываются самолетами ВТА из Крыма. Всего в передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов, будет совершено более 30 авиарейсов Военно-транспортной авиации.

Курская ракетная бригада общевойсковой армии Западного военного округа возвращается после успешной сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. Всего в контрольной проверке расчетов ОТРК «Искандер» участвовало свыше 150 специалистов ракетной бригады.

Ранее Минобороны РФ представило уникальные кадры с крупных учений РВСН под Новосибирском. В ходе них военнослужащие отработали элементы маскировки военной техники, а также противодействия современным средствам воздушной разведки условного противника.