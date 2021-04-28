Путин лично проведет инспекцию новой станции скорой помощи в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 апреля. Президент России Владимир Путин в День работника скорой медицинской помощи лично проведет осмотр медучреждения в городе Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В администрации района рассказали, что новое отделение поспособствовало улучшению показателей доступности скорой помощи в городе, а также повысило профессиональные навыки медицинского персонала. Новый пункт скорой помощи помог снизить угрозу распространения пандемии в Пушкине и покрыть недостаток зоны обслуживания.

«Путин осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в Пушкине, а также поздравит ее сотрудников с профессиональным праздником», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поздравил всех причастных с Днем работника скорой медицинской помощи. Он подчеркнул важность работы медиков в условиях пандемии коронавируса и поблагодарил их за проделанную работу.