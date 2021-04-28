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Омбудсмен Устиновская раскрыла статистику детской смертности на Сахалине

Происшествия
Омбудсмен Устиновская раскрыла статистику детской смертности на Сахалине
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 28 апреля. Динамика детской смертности испортилась на Сахалине по итогам прошлого года. За 12 месяцев от внешних воздействий в регионе скончались 17 детей.

Соответствующее заявление сделала уполномоченный по права ребенка Любовь Устиновская. Уровень детской смертности в 2019 и 2018 годах составлял 14,2 и 14,3 соответственно на сто тысяч несовершеннолетнего населения Сахалина.

Четыре ребенка за 2020 год погибли в дорожно-транспортных происшествиях, которых всего в регионе насчитывалось 97. Еще 111 детей получили травмы различной степени тяжести. В результате пожара в прошлом году погиб один ребенок. Четверо несовершеннолетних утонули в водоемах, еще двое погибли из-за преступно халатного поведения взрослых.

В Петербурге ребенок с инвалидностью скончался в результате несчастного случая. Подросток подавился кусочком пищи. Врачи несколько часов боролись за жизнь мальчика, однако его сердце остановилось.

дтп сахалин детская смертность
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