Развитие ряда заболеваний может быть связано с определенной группой крови

Москва, 28 апреля. Группа крови может влиять на развитие определенных недугов. Так, болезням сердца менее всего подвержены люди с первой группой.

Также они очень редко страдают болезнями сосудов и прочими недомоганиями. Именно поэтому людей с первой группой крови можно считать долгожителями. Носители второй группы чаще других подвержены проблемам с эндокринной системой. Они сталкиваются с повышенной усталостью и вирусными заболеваниями.

Представители третьей группы очень уязвимы перед таким недугом, как радикулит. А люди с четвертой группой крови реже страдают от инфекционных заболеваний, но чаще других рождаются с пороком сердца.

Недавно главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как группа крови человека влияет на летальность при COVID-19. Для этого он с коллегами проанализировал базу данных реанимационных больных.