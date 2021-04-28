Американские ученые нашли способ убивать коронавирус за секунду

Вашингтон, 28 апреля. Исследователи из Техасского университета A&M разработали установку, которая может убить патоген COVID-19 менее чем за секунду. Об этом сообщается на сайте вуза.

Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы коронавирус был полностью убит.

Такая короткая, но эффективная термическая обработка позволит использовать этот метод в существующих системах отопления, кондиционирования и вентиляции. Его можно будет применять и для нейтрализации других вирусов, которые распространяются по воздуху.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал способ предотвратить новую вспышку COVID-19. По его словам, повсеместное подтверждение статуса в отношении коронавируса внутри населения поможет предотвратить новую вспышку.