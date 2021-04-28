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Автоэксперт Ревин назвал распространенную ошибку при парковке машины

Общество
Автоэксперт Ревин назвал распространенную ошибку при парковке машины
pixabay.com  /  Didgeman

Москва, 28 апреля. Многие автолюбители с автоматической коробкой передач пренебрегают использованием стояночного тормоза при парковке. Зачем он нужен, рассказал эксперт Алексей Ревин.

В режиме «паркинг» ведущие колеса стопорятся при помощи рычага, блокирующего крупнозубчатую шестеренку. Она связана с выходным валом коробки передач. Во время парковки на уклоне этот рычаг может быть сильно зажат, передает журнал «За рулем».

«Владельцы машин с автоматическими коробками знают, насколько тяжело передвинуть селектор коробки из положения P, если машина стояла на уклоне», — отметил эксперт.

Чем круче уклон, тем сильнее может быть зажат рычаг. Поэтому тросовой привод управления коробкой передач может сломаться или растянуться. При парковке Ревин советует нажать на педаль тормоза, а затем, не отпуская ее, затянуть стояночный тормоз. Так будет снижена нагрузка на привод. Затем переводится селектор автоматической коробки в положение P.

Ошибки при парковке совершают не только уверенные водители, но и выпускники автошкол. Среди самых часто совершаемых оказалось маневрирование при постановке машины на место стоянки.

парковка автомобиль ошибка
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