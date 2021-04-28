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Археологи нашли под Тулой следы Судбищенской битвы с ханом Девлет-Гиреем

Общество
Археологи нашли под Тулой следы Судбищенской битвы с ханом Девлет-Гиреем
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Тула, 28 апреля. Специалистами были обнаружены ценные находки – более 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули и многое другое.

Сенсационное историческое открытие сделали сотрудники Института археологии Российской академии наук и Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Как сообщает пресс-служба института, исследования провели в прошлую среду в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей.

Там специалисты нашли место последнего этапа Судбищенской битвы – сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи. На территории были найдены обломки лезвия клинкового оружия, колчанный крюк, поясные накладки и подпружные пряжки, подковные гвозди, а также обломки обувных и конских подков и серебряная монета Иоанна Васильевича, отчеканенная до 1550 года.

Недавно археологи в Шотландии обнаружили на Оркнейских островах отпечаток пальца гончара, жившего пять тысяч лет назад. Отпечаток нашел на глиняном черепке древней посуды археолог Рой Тауэрс.

россия археологи тула судбищенская битва
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