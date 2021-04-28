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Жительница Шотландии случайно отпустила в небо воздушный шар с деньгами

Общество
Жительница Шотландии случайно отпустила в небо воздушный шар с деньгами
culture.ru  /  Минкультуры России

Глазго, 28 апреля. Шотландка Никки Уокер получила воздушный шарик, с привязанными к нему 100 фунтами стерлингов. Однако из-за невнимательности женщины подарок отправился в небо.

Уокер устроила барбекю по случаю своего 37-летия. Праздник проходил в городе Глазго. Мать женщины преподнесла дочери коробку с воздушным шаром. Однако, когда именинница открывала подарок, шарик улетел в небо.

Об инциденте рассказала сама Уокер на своей странице в социальной сети Facebook. Публикация женщины быстро разлетелась по Сети и стала вирусной. Сейчас под ней числится более 1,6 тысячи лайков.

Британские пользователи соцсетей ранее поделились историями о самых неловких свиданиях в их жизни. Одна из девушек рассказала, как ходила на встречу с наследником владельцев похоронного бюро.

шотландия подарок день рождения
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