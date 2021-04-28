На Украине признали высокий уровень подготовки России к обороне Крыма

Киев, 28 апреля. Украинским вооруженным силам будет трудно «вернуть» Крым после закрытия Россией доступа в три района Черного моря. Уровень защиты региона существенно возрос за последнее время.

Внимание на это обратил украинский военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов. По его словам, действия российских властей говорят о «наращивании» сил для эффективной обороны полуострова. Блокировка морских направлений в конкретных районах Черного моря может свидетельствовать об опасениях России зафиксировать высадку украинских десантов в этих местах.

«И для нас это проблематично, так как чем сильнее оборона Крыма, тем сложнее нам будет его возвращать», — отметил Жданов в своем блоге на портале «Главвред».

Подобные выпады украинской элиты на фоне учений российских ВС вблизи границы ранее объяснили в Германии. Немецкие пользователи считают, что таким образом Киев хочет обеспечить себе место в НАТО. Власти намерено нагнетают ситуацию, чтобы быстрее стать членом Альянса.