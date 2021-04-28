Частое купание детей может обернуться появлением кожных заболеваний

Москва, 28 апреля. Слишком частое купание детей может вызвать сыпь, инфекции и появление других кожных заболеваний, например, экземы. Об этом предупредил врач общей практики из Австралии Сэм Хэй.

Медицинской необходимости в ежедневном купании ребенка нет. Врач советует устраивать водные процедуры каждые два-три дня. Периодичность зависит от климата, активности малыша, его чистоплотности и возможных кожных заболеваний, передает Mirror.

Если у ребенка есть экзема, то частые водные процедуры может высушить кожу. Врач Хэй советует избегать мыла и использовать увлажняющие средства. Делать большие интервалы между днями купания тоже не стоит, так как грязь может сильнее навредить коже. Из-за раздражения могут появиться бактерии, провоцирующие кожную инфекцию.

Обращать внимание на состояние кожи ребенка следует в период активности клещей. Если у детей появляется сыпь и лихорадка, то их мог укусить переносчик энцефалита. Врачи советуют обратиться к педиатру, указав на факт присасывания.