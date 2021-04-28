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Новак рассказал о тонкостях бесплатной газификации россиян
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 28 апреля. Правительство РФ подготовило поправки в закон «О газоснабжении». Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Уровень газификации в стране достаточно высокий, но все еще остаются населенные пункты, где газом обеспечены не все земельные участки. По словам Новака, если раньше человек платил за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то теперь ответственность ляжет на ресурсоснабжающую организацию оператора, который работает в каждом регионе.

«Сегодня мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, которые касаются перераспределения полномочий, с тем чтобы снять нагрузку по газообеспечению с населения, с домовладения», — рассказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Новак заявил, что проект «Северный поток — 2» будет реализован. По его словам, строительство газопровода завершится в 2021 году.

Александр Новак россия газификация
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