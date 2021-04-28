Оскароносная актриса Голдберг пишет сценарий фильма о черной супергероине

Вашингтон, 28 апреля. Сценарий к фильму о пожилой темнокожей супергероине создает обладательница премии «Оскар», актриса Вупи Голдберг.

Со слов самой киноактрисы, она была одержима историями о разных супергероях еще с самого детства. Об этом она рассказала в интервью изданию Variety.

«Все они постоянно спасают Землю. Но знаете, кто спасет Землю на самом деле? Старые темнокожие женщины», — сказала Вупи Голдберг.

Актриса призналась, что пишет сценарий, в котором пожилая негритянка однажды обнаруживает у себя супергеройские способности. Также кинозвезда сообщила, что на данный момент готовится к съемкам новой части музыкальной комедии «Действуй, сестра». Голдберг снова сыграет певицу из кабаре, которая прячется от бандитов в монастыре.

Ранее издание Deadline сообщало, что актриса, звезда «Короны» и «Фаворитки» Оливия Колман может сняться в сериале киностудии Marvel «Секретное вторжение». На данный момент детали сюжета держатся в секрете.