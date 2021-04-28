Лавров заявил о необходимости избежать войны с Украиной в Донбассе

Москва, 28 апреля. Вооруженного конфликта с Украиной в Донбассе возможно и нужно избежать. Россия продолжает оставаться приверженцем мирного урегулирования ситуации в регионе.

Заявил об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ просьбу прокомментировать вероятность войны с Украиной. Актуальность вопроса возрастает, в частности на фоне массового становления жителей Донецкой и Луганской народных республик россиянами. За последние два года паспорт гражданина страны получили более полумиллиона человек.

«Если говорить за украинскую сторону..., я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него (президента Владимира Зеленского. — Прим. ФАН) — это удержаться у власти», — отметил Лавров в беседе с РИА Новости.

Ранее Львовский областной совет призвал украинское правительство подготовить законопроект о лишении гражданства тех, кто получил российский паспорт. Автором инициативы выступил депутат от фракции «Самопомич» Роман Кизима.