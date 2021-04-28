Госдума рассмотрит закон о смягчении мер за утерю анальгетиков врачами

Москва, 28 апреля. Закон, отменяющий уголовное наказание за утерю медиками наркосодержащих препаратов планируется рассмотреть во втором чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

Как указано в документе, медработник может быть освобожден от уголовного наказания в случае, если утеря произошла по неосторожности и не привела к причинению вреда здоровью человека. Факт потери должна зафиксировать специальная комиссия, с согласованием Минздрава и МВД.

Сейчас максимальное предусмотренное наказание по данной статье — лишение свободы на три года с запретом занимать определенные должности. Внесенная инициатива направлена на гуманизацию уголовного законодательства, отмечают авторы.

Ранее парламентарии на Совете законодателей РФ обсудили план реализации послания президента России Владимира Путина. В частности, основной целью парламентариев всех уровней станет улучшение качества жизни граждан и новые стандарты в социальной политике.