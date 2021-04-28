Пищевой химик Белков назвал опасный способ покраски яиц на Пасху

Москва, 28 апреля. Покраска яиц остается традиционным занятием на Пасху. Какие красители безопасны, а чем пользоваться нельзя, рассказал пищевой химик Сергей Белков.

Красители для яиц продаются в любом продуктовом магазине в преддверии Пасхи. Так как они предназначены для пищевых целей, то их состав безопасен, заявил специалист в беседе с 360tv.ru.

«Они именно потому и называются пищевыми, что их можно употреблять в пищу. Тем более что на яйцо, собственно, они не попадают, оставясь лишь на скорлупе», — дополник Белков.

Часто при украшении яиц люди пользуются обычными красками и маркерами. И разукрашивают не пустую скорлупу, а вареное яйцо. Пигменты могут проникнуть сквозь оболочку и пропитать белок непригодными и опасными для пищи веществами.

«Это не пищевые красители, они не предназначены для продуктов, поэтому не нужно ими красить еду», — отметил технолог.

Для окрашивания яиц можно использовать сок свеклы или краснокочанной капусты. А если разбавить жидкость лимоном, то цвет получится сиреневым, отметил шеф-повар Василий Емельяненко.