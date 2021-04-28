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Пищевой химик Белков назвал опасный способ покраски яиц на Пасху

Общество
Пищевой химик Белков назвал опасный способ покраски яиц на Пасху
pxhere.com

Москва, 28 апреля. Покраска яиц остается традиционным занятием на Пасху. Какие красители безопасны, а чем пользоваться нельзя, рассказал пищевой химик Сергей Белков.

Красители для яиц продаются в любом продуктовом магазине в преддверии Пасхи. Так как они предназначены для пищевых целей, то их состав безопасен, заявил специалист в беседе с 360tv.ru.

«Они именно потому и называются пищевыми, что их можно употреблять в пищу. Тем более что на яйцо, собственно, они не попадают, оставясь лишь на скорлупе», — дополник Белков.

Часто при украшении яиц люди пользуются обычными красками и маркерами. И разукрашивают не пустую скорлупу, а вареное яйцо. Пигменты могут проникнуть сквозь оболочку и пропитать белок непригодными и опасными для пищи веществами.

«Это не пищевые красители, они не предназначены для продуктов, поэтому не нужно ими красить еду», — отметил технолог.

Для окрашивания яиц можно использовать сок свеклы или краснокочанной капусты. А если разбавить жидкость лимоном, то цвет получится сиреневым, отметил шеф-повар Василий Емельяненко.

пасха яйца краситель
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