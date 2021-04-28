Ученые «Вектора» к осени подготовят уникальную вакцину от оспы

Новосибирск, 28 апреля. Специалисты Роспотребнадзора к осени 2021 года рассчитывают окончить клинические испытания уникальной вакцины от натуральной оспы.

В случае, если испытания пройдут успешно, Минздрав так же может зарегистрировать препарат уже осенью. Известно, что вакцина преодолела все стадии доклинических исследований. Первый этап клинических испытаний, который проходил в течении двух лет на 60 добровольцах, также завершен. На данный момент проходят вторая и третья стадии, участие в которых принимают 334 исследуемых.

«Это вирусы оспы коров и обезьян. Более того, достижения синтетической биологии последних лет демонстрируют возможность синтеза вируса натуральной оспы искусственно», — передают «Известия» слова ученого.

Научный центр «Вектор» также заявлял об эффективности вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» в отношении британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Известно, что после вакцинации этим препаратом у человека в 94% случаев создаются антитела к инфекции.