Сосиска в тесте стала самым популярным стритфудом в России

Москва, 28 апреля. Самой популярной уличной едой в России стала сосиска в тесте. Ее средняя стоимость составляет 38 рублей.

Самым дорогим стритфудом в России стал хот-дог. Его стоимость за год увеличилась на 22 процента — 98 рублей. А самой дешевой уличной едой является пирожок с капустой и с картошкой за 27 рублей, сообщила IT-компания «Эвотор» в интервью РИА Новости.

Сосиска в тесте за год подорожала на девять процентов. В Москве она стоит 55 рублей, в Санкт-Петербурге — 52 рубля. На втором месте по популярности расположились беляши за 54 рубля. Третье место занимают курники, они подешевели на 12 процентов по сравнению с прошлым годом — 65 рублей в среднем по стране.

Недавно повара перечислили популярные в ресторанах блюда, которые в действительности могут оказаться не самого высшего качества или быть неоправданно дорогими.