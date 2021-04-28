Мурашко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Москва, 28 апреля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил медиков, работающих в скорой помощи с праздником. Отдельно он отметил их профессионализм и отдачу профессии.

Глава ведомства подчеркнул важность работы экстренной медицинской службы в современных условиях, когда стране угрожала пандемия коронавируса. Он привел статистические данные, согласно которым бригады скорой помощи в 2020 году 45 млн раз выезжали на вызовы.

«В условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой, и в обычное время вы оказываетесь рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в вашей помощи», — отметил Мурашко.

Недавно глава Минздрава России предоставил статистические данные о ситуации с коронавирусом в России. По его данным, с начала 2020 года около 4,4 млн россиян вылечились от COVID-19.