Американские ученые нашли способ отсрочить старение организма

Вашингтон, 28 апреля. Люди стареют рывками, а сохранить молодость можно при помощи кетодиеты и избегания стресса. Об этом рассказали ученые Стэнфордского университета.

Сохранить молодость помогает кетодиета с большим количеством углеводов и жиров. Она оказывает благоприятное влияние на работу мозга. Однако такой тип питания не универсален, поэтому необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, исследователи советуют людям избегать стресса, а также контролировать свои эмоции в такие моменты, чтобы не нервничать, сообщает РИА Новости.

Ранее врач-косметолог Марина Шестова рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион, чтобы поддерживать здоровье кожи лица. В первую очередь к такой пище относятся мясо, рыба, ферментированные продукты, в том числе яблоки, капуста и любые квашеные овощи.