Стала известна дата появления нового кроссовера Geely Atlas Pro в России

Москва, 28 апреля. Новый семейный кроссовер Geely Atlas Pro будет представлен на российском рынке в третьем квартале 2021 года.

Автомобиль станет заменой популярного в России Geely Atlas, который долго удерживал лидерство среди представленных в России машин китайской компании. Официальные дилеры начнут принимать заявки на кроссовер в третьем квартале 2021 года. Цена и комплектация автомобиля станут известны позднее.

Новинка будет оснащена инновационной технологией, благодаря которой Geely Atlas Pro станет уникальным предложением в сегменте доступных кроссоверов. Его оснастили интеллектуальным круиз-контролем и системой кругового обзора 360.

Недавно китайская компания Geely анонсировала создание нового бренда дорогих и люксовых электромобилей, сопоставимых по потребительскому уровню с американскими машинами Tesla.