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100 дней Байдена: политолог оценил работу президента США

Политика
100 дней Байдена: политолог оценил работу президента США
Global Look Press  /  Doug Mills/Keystone Press Agency

Вашингтон, 28 апреля. Президент США Джо Байден и его администрация так и не смогли выработать собственной существенной концепции улучшения отношений с Россией за первые 100 дней у власти. 

Об этом в беседе с ТАСС заявил директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, оценивая символический рубеж нахождения Байдена на посту главы государства.

«Я беспокоюсь по поводу того, что нет крупной новой концепции улучшения отношений с Россией и Северной Кореей, какими бы сложными ни были эти задачи. Так что, конечно, [до потенциального укрепления связей Вашингтона с Москвой и Пхеньяном] очень далеко», — подчеркнул он.

Положительную оценку политолог дал членам команды Байдена. По его словам, «ее участники являются способными лицами, действующими с благими намерениями». Из минусов же эксперт назвал решения администрации Байдена приступить к завершению военной операции в Афганистане и выступить с обвинениями в геноциде в адрес правительства Китая.

Сотый день работы Байдена на посту главы американской администрации приходится на 29 апреля.

Во вторник глава Белого дома вновь спровоцировал обсуждение своего ментального здоровья. На брифинге он неожиданно заявил, что больше не будет отвечать на вопросы журналистов, иначе у него «будут проблемы».

Американцы, привыкшие к оговоркам президента, не скрывали своего удивления. Большинство возмутилось тем фактом, что глава США боится отвечать на сложные вопросы. Другие сомневаются, что Байден вообще в состоянии управлять страной.

сша байден
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